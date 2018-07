‘Wervelwind’ maakte Engelsen belachelijk: ‘Hij moet zo snel mogelijk weg’

Eden Hazard kende een uitstekend WK en werd met zijn ploeggenoten bij België uiteindelijk derde door Engeland zaterdag met 2-0 te verschalken. De aanvaller van Chelsea wordt hevig gelinkt met een transfer naar Real Madrid. Wesley Sonck is van mening dat de Belgisch international de Londenaren deze zomer achter zich moet laten.

"Als je ziet wat voor voetbal Hazard heeft gebracht op dit WK, moet hij zo snel mogelijk weg bij Chelsea", zegt de voormalig speler van onder andere Ajax bij Villa Sporza. "Kieran Trippier, die niet de traagste is, loopt hij er gewoon af met de bal aan de voet. Daarna maakt hij Fabian Delph nog even belachelijk. Zijn aanname, het wegdraaien, die wendbaarheid, het is een wervelwind bij momenten."

"Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar dat is het niet. Het is onwaarschijnlijk. In de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid ging hij mee ten onder met het voetbal van Chelsea. Dit toernooi heb ik hem zien spelen zoals ik hem nog nooit heb zien spelen. Hij was echt de beste speler. Zo'n speler kan pas uitblinken als het team rond hem top is, en dat was het geval bij de Belgen."

"Hazard is de uitblinker, gewoon omdat het team perfect functioneert. Hij moet de Speler van het Toernooi worden. Als ze Hazard niet verkiezen tot Beste Speler op het WK, scheelt er toch iets in de hoofden van diegenen die het beslissen", besluit de 55-voudig international van België over Hazard, die nog tot medio 2020 vastligt op Stamford Bridge.