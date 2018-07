Mourinho: ‘Weet niet waarom hij niet naar Manchester is gegaan, ik wilde hem’

Kroatië staat zondag in de WK-finale tegenover Frankrijk en Ivan Perisic zal een van de spelers zijn waar bondscoach Zlatko Dalic op hoopt. De buitenspeler van Internazionale stond in het verleden in de nadrukkelijk belangstelling van Manchester United en José Mourinho begrijpt niet waarom de Kroaat niet naar Manchester is verkast.

“Perisic is het soort buitenspeler die anders is dan anderen”, zegt de manager van the Red Devils als analist bij RT. “Normaal gesproken kijk je naar buitenspelers en zie je snelheid en creativiteit. Maar hij is ook fysiek, erg fysiek, sterk. En geweldig in de lucht”, stelt de Portugees, die al lange tijd aast op de 29-jarige Perisic, vast.

Mourinho wijst onder meer op de goal van Perisic tegen Engeland. “De wijze waarop hij de bal in de lucht wint… Dat is alleen mogelijk als je fysiek ijzersterk bent. Het was geweldig om te zien, dat iemand zo’n bal in de lucht kan winnen. Ik weet niet waarom hij niet naar Manchester is gegaan. Ik wilde hem”, besluit de manager van United.

Luciano Spalletti, trainer van Internazionale, zei eerder al dat hij blij is dat Perisic zijn pupil is. “Hij is de enige die vanuit fysiek oogpunt kan worden vergeleken met Cristiano Ronaldo. Hij is snel, sterk en kan nog meer doelpunten maken, zelfs met zijn hoofd. Hij heeft de aandacht getrokken op het WK”, aldus Spalletti over Perisic, die nog tot medio 2022 vastligt bij de Italiaanse topclub.