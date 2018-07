Banneling Kroatië krijgt mogelijk geen medaille: ‘De spelers gaan dat bepalen’

Kroatië kan zondag ten koste van Frankrijk wereldkampioen worden. De manschappen van bondscoach Zlatko Dalic zullen hoe dan ook een medaille gaan ontvangen zondag, want ook de tweede plek is goed voor zilver. Het is echter de vraag of Nikola Kalinic, die korte tijd onderdeel uitmaakte van de selectie van Kroatië, eveneens een medaille ontvangt.

De aanvaller van AC Milan had rugklachten en weigerde in te vallen in de wedstrijd tegen Nigeria en daarom heeft Dalic besloten om hem weg te sturen. "Tijdens de wedstrijd liep Kalinic zich warm. Hij moest invallen in de tweede helft, maar gaf aan dat hij er vanwege een kwetsuur aan zijn rug niet klaar voor was", zei Dalic. "Hetzelfde gebeurde in onze oefenwedstrijd tegen Brazilië en tijdens de training op zondag.”

“Ik heb dit besluit genomen, omdat ik spelers nodig heb die fit zijn en klaar zijn om te spelen." De verbanning zorgde ervoor dat Kroatië het WK moest afmaken met 22 spelers. De reglementen van de FIFA maken niet duidelijk wie wel of geen medaille krijgen. “We gaan het zien”, aldus directeur communicatie Tomislav Pacak tegenover ESPN. “De spelers gaan dat bepalen.”