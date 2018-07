De Laurentiis bevestigt: ‘350 miljoen euro voor Ronaldo was ons te gortig’

Aurelio De Laurentiis bevestigt dat Cristiano Ronaldo is aangeboden bij Napoli. De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen deed een serieuze poging om de aanvaller binnen te halen, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Juventus. De financiële armslag van de regerend kampioen gaf de doorslag.

Eerder op de zondag vertelde journalist Carlo Alvino al dat Ronaldo zelf liever naar Napoli wilde. "Jorge Mendes heeft een goede band met Napoli en voorzitter Aurelio De Laurentiis en heeft Ronaldo aangeboden bij Napoli, maar omdat ze niet zoveel konden betalen, wendde Ronaldo zich tot Juventus", claimde de verslaggever. Ronaldo tekende een vierjarig contract in Turijn. Met de transfersom, zijn salaris en commissies bij elkaar opgeteld, komt de investering neer op ruim 350 miljoen euro.

De Laurentiis geeft toe dat Napoli zich dat niet kon veroorloven. "Ronaldo werd ook aangeboden bij Napoli", bevestigt de preses in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Ik heb gebeld met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. We deden een aanbieding en we zouden Ronaldo een percentage hebben gegeven van de opbrengsten die zijn komst met zich had meegebracht. Maar de 350 miljoen euro die Juventus investeert, was voor ons niet haalbaar. We zouden het risico hebben gelopen om de club richting een faillissement te duwen."

Ronaldo leverde Real Madrid een transfersom van honderd miljoen euro op, maar dat bedrag kan door variabelen met twaalf miljoen oplopen. Hij gaat in de Serie A naar verluidt dertig miljoen euro per jaar verdienen en zou met Carlo Ancelotti hebben gebeld om informatie in te winnen over het leven en het voetbal in Italië. Ronaldo verliet Real Madrid na negen seizoenen, waarin hij 438 officiële wedstrijden speelde en 450 keer scoorde.