Courtois zag de reacties: ‘De Fransen hebben me een beetje vermoord’

Na de verloren halve finale tegen Frankrijk stelde Thibaut Courtois onder meer vast dat de ploeg van bondscoach Didier Deschamps 'anti-voetbal' speelde. De opmerkingen van de doelman van Chelsea viel niet bij iedereen in goede aarde en Antoine Griezmann sneerde dat Chelsea ook heus niet speelde zoals Barcelona. Zaterdag maakte Courtois zijn excuses voor zijn uitlatingen.

"We hebben verloren van een ploeg die anti-voetbal speelt", zei Courtois eerder. "De spitsen van Frankrijk speelden op dertig meter van het eigen doel, dat heb ik zelfs bij Chelsea niet meegemaakt zo. We hadden moeite om iets te creëren en de vrije man konden we ook niet makkelijk vinden. Ze hebben niet veel grote kansen gehad, in de tweede helft was dat eigenlijk hetzelfde."

"Het was frustrerend. Ik had liever tegen Brazilië verloren (in de kwartfinale van het toernooi, red.) dan tegen dit Frankrijk", aldus Courtois, die zaterdag sorry zei. "Misschien heb ik een beetje te fel gereageerd", aldus de doelman tegenover beIN Sports na de 2-0 zege tegen Engeland in de troostfinale. "Maar goed, wat wil je ook…"

"Ik heb de reacties gezien, de Fransen hebben me een beetje vermoord", lacht de keeper. “Maar goed, je moet begrijpen dat die uitspraken in het heetst van de strijd werden gedaan. Twee minuten na de uitschakeling in de halve finale waarin je voelde dat je niet slechter was dan Frankrijk”, besluit Courtois, die tegen les Bleus een treffer van Samuel Umtiti moest incasseren.