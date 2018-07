Van der Sar hoopt: ‘Hij zou een geweldige toevoeging voor Ajax zijn’

Edwin van der Sar hoopt dat Ajax erin slaagt om Daley Blind terug te halen naar Amsterdam. De algemeen directeur prijst de kwaliteiten en de veelzijdigheid van Blind, die momenteel onder contract staat bij Van der Sars oude club Manchester United. Naar verluidt zijn beide clubs al akkoord over een transfersom van 16 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot 21 miljoen euro. In onderstaande video laat Van der Sar zijn licht schijnen over Blind.