Iraniër met bijzonder verhaal ontvangt ‘aanbiedingen uit Nederland’

Alireza Beiranvand komt mogelijk in de Eredivisie terecht. De 25-jarige doelman van Persepolis, die op het WK drie wedstrijden in actie kwam voor de nationale ploeg van Iran, erkent dat hij belangstelling uit Nederland geniet.

“Ik heb aanbiedingen ontvangen van clubs uit Nederland en Portugal, van Besiktas, Torino en Dynamo Kiev. Dynamo heeft een laatste bod uitgebracht en staat klaar om mij een contract aan te bieden. Ik zou natuurlijk ook graag naar Torino willen. Alles zal binnen twee dagen duidelijk worden”, aldus Beiranvand in gesprek met 90TV.

Beiranvand, die 25 interlands achter zijn naam heeft staan en nog een contract heeft tot de zomer van 2021, moest op het WK in Rusland twee keer vissen. Hij kon tegen Spanje een doelpunt van Diego Costa niet voorkomen en in de laatste groepswedstrijd scoorde Ricardo Quaresma voor Portugal op slag van rust.

Beiranvand begon met voetballen bij Vahdat en via Naft Tehram kwam hij in de zomer van 2016 bij Persepolis terecht. Het is niet bekend wat voor vraagprijs de vereniging uit de hoofdstad hanteert voor de drievoudig Beste Doelman van de Gulf Pro League.