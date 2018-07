Bergsma blij met ex-Ajacied bij AZ: ‘Heel leuk dat hij ook gekomen is’

Leon Bergsma maakte deze zomer de overstap van Ajax naar AZ en heeft het vooralsnog uitstekend naar zijn zin bij de Alkmaarders. Vorig seizoen was de talentvolle verdediger aanvoerder van Jong Ajax en werd hij kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, toen nog Jupiler League genaamd. Bergsma hoopt onder trainer John van den Brom een basisplaats af te dwingen.

"Het gaat hartstikke goed. We hebben veel en hard getraind en een hoog niveau gehaald. Er zijn hier veel warme en leuke mensen", laat de aanwinst weten in gesprek met NH. Vlak nadat AZ Bergsma aantrok, maakte ook buitenspeler Vince Gino Dekker de overstap van Ajax naar Alkmaar.

Bergsma is blij dat ook Dekker nu AZ'er is. "Ik kan me goed aanpassen aan de situatie en ben makkelijk in de omgang, dus als er geen oud-teamgenoot zou zijn, was het ook goed. Maar ik vind het wel heel leuk dat Gino ook naar AZ is gekomen. Leuk dat we na dertien jaar nu ook een veertiende jaar samen spelen.”

De 21-jarige verdediger weet dat het geen eenvoudige klus wordt om zich in de basis te spelen. “Bij mijn gesprek over het contract is gezegd dat er vijf centrale verdedigers zijn voor de twee posities. Ik moet gaan strijden voor een basisplaats. Hoe sneller dat gaat gebeuren, hoe beter.”