'Bod West Ham United van twintig miljoen op ex-PSV'er is niet genoeg'

West Ham United heeft zondag Felipe Anderson gepresenteerd en als het aan the Hammers had gelegen was er de komst van nóg een Braziliaan bekendgemaakt. Olympique Lyon heeft namelijk een bod van twintig miljoen euro geweigerd van de club uit de Premier League op Marcelo, de 31-jarige ex-speler van onder meer PSV.

Marcelo kwam een jaar geleden voor zeven miljoen euro over van Besiktas en heeft een goede indruk gemaakt in zijn eerste seizoen bij Lyon. Hij speelde 35 wedstrijden en was 3 keer trefzeker. West Ham United is overtuigd en wil hem naar Londen halen. Een eerste bod is dus van tafel geveegd, maar ver liggen beide partijen niet uit elkaar. Volgens de Daily Mail mikt de Franse topclub op een bedrag van rond de 23 miljoen euro.

West Ham United versterkte zich deze zomer al met Fabian Balbuena van Corinthians, maar is op zoek naar nog een centrumverdedigere nu Winston Reid drie maanden aan de kant staat met een knieblessure. Eerder was Alfie Mawson in beeld, terwijl ook Yerry Mina van Barcelona werd genoemd. Vooralsnog is het bij geruchten gebleven.

Zondag werd de komst van Felipe Anderson wereldkundig gemaakt. De Braziliaanse middenvelder wordt voor maximaal 47,5 miljoen euro overgenomen van Lazio. Eerder versterkte de club zich ook al met Andriy Yarmolenko (20 miljoen euro), Jack Wilshere (transfervrij), Ryan Fredericks (transfervrij), Lukasz Fabianski (8 miljoen euro) en Issa Diop (25 miljoen euro).