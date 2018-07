De Jong had drie opties: ‘Ze kwamen terug en boden excuses aan’

Luuk de Jong had meerdere opties om PSV te verlaten, maar koos zaterdag toch voor een nieuw contract in Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad was er belangstelling uit onder meer Mexico, Azië en Frankrijk. Dat bevestigt de aanvaller zelf in gesprek met Voetbal International.

De Franse gegadigde was Girondins Bordeaux, dat een jaar geleden ook al hengelde naar De Jong. Destijds trok een grootaandeelhouder op het laatste moment de stekker uit de deal. "Bordeaux kwam terug en heeft ook excuses gemaakt voor de gang van zaken een jaar geleden. Dat is toch erkenning. Ook een transfer naar Mexico speelde serieus, terwijl er ook vanuit China belangstelling was", somt De Jong op.

De Jong merkte dat trainer Mark van Bommel en interim technisch manager John de Jong hem 'heel graag' wilden behouden. Dat gaf voor de 27-jarige spits de doorslag. "Ik heb gesprekken gevoerd met mijn broer Siem, mijn vader en mijn zaakwaarnemer. Die zeiden: 'Bij PSV weet je wat je hebt, ben je belangrijk. Je weet nooit waar je terechtkomt als je voor een andere club kiest.' Zo sta ik erin, zo voel ik het ook."

Zaterdag verlengde De Jong zijn contract met een jaar, tot medio 2021. Het is mogelijk dat hij komend seizoen weer met de aanvoerdersband om zijn arm speelt, nadat hij die een jaar geleden inleverde. In de voorbereiding is hij voorlopig de captain. "Nu heb ik hem wel weer even om, ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheid. We zullen zien wie uiteindelijk wordt benoemd tot aanvoerder, daar is nog geen knoop over doorgehakt."