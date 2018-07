Klopp lacht: ‘Het was beter als iemand anders het zei, maar het klopt wel’

Jürgen Klopp is het eens met Dejan Lovren, die zichzelf een van de beste verdedigers ter wereld vindt. Volgens de trainer van Liverpool is de plek van Kroatië in de WK-finale voor een belangrijk deel te danken aan Lovren. Desondanks ziet Klopp liever dat zijn pupil dergelijke uitspraken over zichzelf niet doet.

"Ja, het was beter geweest als iemand anders het had gezegd in plaats van Dejan zelf", zegt Klopp met een brede glimlach tegen de Liverpool Echo. "Maar hij heeft wel gelijk. Men staat er niet echt bij stil, maar als je er dieper op ingaat, is het helemaal niet zo verrassend dat Kroatië zo ver is gekomen. Ze hebben geen backs van wereldklasse, maar krijgen toch weinig tegendoelpunten."

De Duitser stipt aan dat Kroatië met Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic en Luka Modric beschikt over een aanvallend middenveld. Ook daarvan moet men dus weinig defensief werk verwachten. "En iemand moet dat compenseren. Dejan speelt daar een belangrijke rol in. Hij was er voor ons ook in de Champions League-finale. Ja, hij won die wedstrijd niet, maar ik zag aan de andere kant niet twee centrumverdedigers die beter waren. Ze waren hooguit meedogenlozer."

"Dejan heeft een heel goed WK achter de rug, maar het is belangrijk dat hij consistent blijft. We zullen nog lang met elkaar samenwerken, dus ik kan hem daarbij helpen. De volgende keer ben ik degene die zoiets zegt", concludeert Klopp. Kroatië gaat zondag op voor de eerste wereldtitel uit de geschiedenis van het land: om 17.00 uur is Frankrijk de tegenstander in Moskou.