‘Mbappé? Ronaldo werd niet voor niets ’El Fenomeno‘ genoemd’

Kylian Mbappé is dit WK een van de beste spelers en hij wordt door velen gezien als misschien wel de beste tiener aller tijden. Oud-international Julio Baptista is iets gereserveerder als het gaat om zijn kijk op de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain en is van mening dat de spits van les Bleus niet kan tippen aan de Braziliaanse Ronaldo en Pelé.

Mbappé maakte in de groepsfase de winnende tegen Peru en was tweemaal trefzeker in de wedstrijd tegen Argentinië (4-3) in de achtste finale. In dat duel wist hij ook een strafschop uit te lokken na een fraaie solo vanaf het middenveld. Baptista is onder de indruk van het spel van de tiener, maar volgens hem is Mbappé nog niet van het niveau van de twee Brazilianen.

“Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met het beoordelen van Mbappé. Hij is ontzettend jong en de manier waarop wij hem beoordelen gaat de wereld over en de speler kan dat dan gaan geloven”, aldus Baptista in gesprek met Goal. “We moeten niet te hard van stapel lopen, want er zijn heel veel goede jonge spelers, zoals Ronaldo en Pelé. Hij is een fantastische speler, hij ontwikkelt zich goed en we kunnen veel van hem verwachten. Maar Ronaldo werd niet voor niets el Fenomeno genoemd, toch?”

“Ik denk dat je sommige spelers simpelweg niet kan vergelijken”, vervolgt Baptista. “Pelé werd drie keer wereldkampioen met Brazilië. Je moet een speler de ruimte en tijd geven om te groeien en hem niet schaden door hem te laten geloven in iets wat hij nog niet is.” Mbappé maakte in maart 2017 zijn debuut in de nationale ploeg en kwam in 21 wedstrijden tot 7 doelpunten.