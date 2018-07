Belgische media: ‘Ze lieten heel België vooral een maand lang dromen’

België is er niet in geslaagd wereldkampioen te worden, maar keert huiswaarts met een bronzen plak. De trootstfinale werd zaterdag overtuigend gewonnen van Engeland (2-0). Het uiteindelijke doel is niet gehaald, want de Rode Duivels wilden wereldkampioen worden. Nog nooit presteerde België zo goed op een WK als nu en daarom worden de internationals van bondscoach Roberto Martinez onthaald als helden. Ook de Belgische kranten zijn lovend over de nationale ploeg.

In 1986 eindigde België als vierde op het WK in Mexico. Na de verloren halve finale tegen Frankrijk zetten de Belgen alles op alles om die prestatie te verbeteren, zo gaf Vincent Kompany zaterdag na de overwinning op the Three Lions aan. Dat lukte, en dus wacht de ploeg zondag een huldiging in Brussel. In de Belgische media wordt er dankbaar en lovend gesproken over de prestaties van de ploeg van Martinez in Rusland. “Slechts één keer moesten ze zich gewonnen geven, maar ze lieten heel België vooral een maand lang dromen”, schrijft Sporza.

Het sleutelmoment op het WK is volgens Het Laatste Nieuws de overwinning op Engeland in de groepsfase, waardoor België aan de zwaardere kant van het speelschema terechtkwam. Als de Rode Duivels aan de andere kant van het programma terecht was gekomen, was Frankrijk pas in de finale de tegenstander geweest. “We hadden wereldkampioen kunnen zijn. Dju, toch”, baalt journalist Stephan Keygnaert.

Volgens hem had België slimmer moeten zijn door de wedstrijd tegen Engeland niet te winnen. “Dat is het énige verwijt dat gemaakt kan worden: België heeft niet willen rekenen in Rusland.” Toch is hij ontzettend trots op de nationale ploeg. “België heeft zes wedstrijden gewonnen op dit WK. Da's te gek voor woorden. Zestien doelpunten gemaakt. En derde geëindigd. Fabelachtig. Dank u, Roberto Martínez en Rode Duivels.”

Engeland verloor dit WK tweemaal van België en moet dan ook zijn meerdere erkennen, schrijft de BBC: “Martínez heeft een werkelijk geweldige selectie onder zijn hoede. En de kans is levensgroot dat België - door de in Rusland verdiende status - alleen nog maar beter wordt. Ieder elftal dat kan beschikken over kanonnen als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku, is een elftal om serieus rekening mee te houden. Dit kan wel eens het begin zijn van het verhaal van België, de rijzende ster in de voetbalwereld.”