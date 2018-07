‘Hij betaalde de leningen van alle vijfhonderd inwoners van het dorp’

Ante Rebic staat zondag in de WK-finale en heeft een lange weg moeten afleggen om te komen waar hij nu is. De 24-jarige aanvaller zal derhalve nooit vergeten waar hij vandaan komt en koestert nog altijd warme gevoelens voor Donji Vinjani, een klein dorp in het achterland van Dalmatië waarin Rebic als jongetje opgroeide.

In dit dorp, dat ongeveer vijfhonderd inwoners telt, leerde Rebic voor het eerst tegen een bal trappen. Hij ruilde amateurvereniging Vinjani in voor NK Imotski en na twee seizoenen transfereerde hij naar het RNK Split van Darko Buturovic. In 2013 tekende hij een vijfjarig contract bij Fiorentina, dat hem verhuurde aan RB Leipzig, Hellas en Eintracht Frankfurt.

De club uit de Bundesliga besloot in december om de optie tot koop op Rebic te lichten. SGE legde de linksbuiten tot medio 2021 vast en betaalde naar verluidt twee miljoen euro aan Fiorentina. Lovro Sindik, een goede vriend van Rebic, is trots: “Hij is opgegroeid in een klein dorpje, niet ver van Split vandaan. Hij is zijn roots nooit vergeten, ondanks dat hij op negentienjarige leeftijd al naar Italië vertrok.”

“Hij heeft al eens voor de vijfhonderd inwoners van zijn geboortedorp alle lopende leningen afbetaald”, vertelt Sindik aan de Oostenrijkse krant Heute. Rebic , wiens vader buschauffeur en moeder advocate was, wordt overigens nadrukkelijk met een transfer in verband gebracht. Onder meer Bayern München, Manchester United, Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur zouden belangstelling hebben voor Rebic.