‘Het is een onvergeeflijke fout waarvoor Real de prijs zal moeten betalen’

Ramón Calderón denkt dat Real Madrid spijt gaat krijgen van de verkoop van Cristiano Ronaldo. De aanvaller vertrok onlangs voor honderd miljoen euro naar Juventus en Calderón had de Portugees graag nog wat langer in Spanje gezien.

“Het is een onvergeeflijke fout waarvoor Real een flinke prijs zal moeten betalen”, aldus de voormalig voorzitter van de Koninklijke in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Mensen spreken over Kylian Mbappé of Neymar, maar zij hebben nog een lange weg te gaan om op het niveau van Ronaldo te komen. Ronaldo was een historische aankoop en de clausule van één miljard liet zien dat hij niet te koop was.”

“Cristiano is de nummer één, dus de schade voor Real is enorm. Hij heeft een verbeterd contract afgewezen dat hem onlangs door Florentino Pérez is aangeboden. Het is een geweldige deal voor Juventus. Ik zie hem de komende jaren meer prijzen winnen en zal ook de Champions League serieuzer in de gaten moeten houden”, aldus Calderón, die vermoedt dat de club uit Turijn met Ronaldo weleens hoge ogen zou kunnen gooien in het miljardenbal.

Naast een transfersom van minimaal honderd miljoen zal Juventus ook een bedrag van dertig miljoen euro per jaar moeten uittrekken om het salaris van de 33-jarige CR7 te betalen. Calderón beaamt dan ook dat het een ‘dure operatie’ is voor Juventus: “Maar dat zal gecompenseerd worden door sponsoren en commerciële opbrengsten. Ik zou Ronaldo in hetzelfde rijtje scharen als Alfredo Di Stéfano, Pelé en Johan Cruijff.”