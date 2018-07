Braziliaans toptalent verkast voor 9,5 miljoen euro naar China

Roger Guedes vervolgt zijn loopbaan in China. De 21-jarige rechtshalf had zich de afgelopen maanden in de kijker gespeeld bij onder meer FC Porto, Benfica, Shakhtar Donetsk, AC Milan, Internazionale en VfB Stuttgart, maar gaat aan de slag bij Shandong Luneng.

Guedes komt uit de jeugdopleiding van Criciúma en brak bij die vereniging door in het profvoetbal. Hij maakte in april 2016 voor zeker 550.000 euro de overstap naar Palmeiras en voor die club speelde de Braziliaan 59 wedstrijden. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists.

Shandong laat via de officiële kanalen weten dat Guedes wordt gehuurd, maar vervolgens zal hij voor naar verluidt 9,5 miljoen euro de definitieve overstap maken. Palmeiras bezit slechts 25 procent van de eigendomsrechten van Guedes en zal dus slechts een fractie van de transfersom ontvangen.

Guedes is niet de duurste uitgaande transfer ooit voor Palmeiras, want de club uit São Paulo verdiende zeker elf miljoen euro aan de verkopen van Flávio Conceicao en Yerry Mina aan respectievelijk Deportivo la Coruña en Barcelona en Rivaldo vertrok voor twaalf miljoen naar Deportivo. Op één staat Gabriel Jesus. De international ruilde Palmeiras in 2016/17 voor 32 miljoen in voor Manchester City.