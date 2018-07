‘Als Real Madrid hem wil kopen, dan kunnen ze maar beter opschieten’

Real Madrid staat voor een zware opgave nu Cristiano Ronaldo aan Juventus verkocht is. Omdat ook Gareth Bale lijkt te gaan vertrekken uit het Santiago Bernabéu, zal de Spaanse grootmacht twee vervangers van wereldklasse moeten zien aan te trekken. Behalve Eden Hazard wordt ook Kylian Mbappé in verband gebracht met de Koninklijke. Het aantrekken van de Franse aanvaller zal een hels karwei worden, verwacht Christian Karambeu. Volgens hem moet Real Madrid haast maken.

Ronaldo maakte reeds voor minimaal honderd miljoen euro de overstap naar Juventus. Bale wordt op zijn beurt gelinkt aan een transfer naar Manchester United. Hazard en Mbappé worden genoemd als de twee grootste kandidaten om naar Madrid te komen. Waar de Belg van Chelsea zaterdag aangaf open te staan voor een vertrek, is het de vraag of Mbappé zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain kan verlaten. Hij kwam deze zomer definitief voor 180 miljoen euro over van AS Monaco, nadat hij vorig seizoen al op huurbasis speelde in Parijs.

“Hij is een fenomeen”, aldus Karembeu over het negentienjarige toptalent. “Als Real Madrid hem wil contracteren, dan kunnen ze maar beter opschieten.” Mbappé is bezig aan een sterk WK en staat zondag in de finale tegen Kroatië. Hij zal waarschijnlijk de voorhoede vormen samen met Antoine Griezmann, die op zijn beurt eveneens hoge ogen gooit op het mondiale eindtoernooi in Rusland. “Griezmann kan de Ballon d'Or winnen, maar dan moet hij wel eerst het WK winnen”, aldus Karembeu tijdens Save the Dream, een liefdadigheidsbijeenkomst.