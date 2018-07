Villarreal betaalt tien miljoen euro en troeft Atlético Madrid af

Villarreal gaat zich versterken met Santiago Cáseres. Vélez Sarsfield laat via de officiële kanalen weten dat men een akkoord met de club uit LaLiga heeft bereikt en dat de 21-jarige Cáceres naar Spanje zal afreizen voor de medische keuring.

Villarreal betaalt volgens Olé tien miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder, maar ‘slechts’ acht miljoen zal worden gestort op de bankrekening van Vélez. Wel heeft de club van trainer Gabriel Heinze een doorverkooppercentage van tien procent bedongen, zo valt er in de Argentijnse krant te lezen.

Cáseres komt uit de jeugdopleiding van Vélez en maakte in 2016/17 in een wedstrijd tegen Newell’s Old Boys (0-3 nederlaag) zijn debuut in het eerste elftal. De controleur speelde 35 wedstrijden voor El Fortín en werd sinds eind vorig jaar al in verband gebracht met Atlético Madrid, dat circa tien miljoen zou willen betalen.

Cáseres vertrekt nu dus alsnog naar Spanje, maar niet naar Atlético. Voor het Villarreal van coach Javi Calleja moet Cáseres de zevende aanwinst voor het komende seizoen worden. De club legde eerder Gerard Moreno, Karl Toko Ekambi, Roger Martínez, Ramiro Funes Mori, Miguel Layún en Santi Cazorla vast.