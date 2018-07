‘Ronaldo wilde naar Napoli en Juventus was slechts plan-B’

Cristiano Ronaldo rondde dinsdag zijn transfer naar Juventus af. De 33-jarige aanvaller verbond zich voor vier seizoenen aan de kampioen van de Serie A, maar zijn voorkeur ging aanvankelijk uit naar Napoli, claimt Carlo Alvino.

De verslaggever van TV Luna is goed ingevoerd als het gaat om i Partenopei en claimt in de Corriere dello Sport dat Ronaldo naar Napoli wilde. “Ronaldo had het tenue van Napoli vandaag kunnen dragen als de club in staat was om 350 miljoen euro uit te geven”, aldus Alvino.

“Juventus was voor de Portugese ster slechts plan-B. Jorge Mendes heeft een goede band met Napoli en voorzitter Aurelio De Laurentiis en heeft Ronaldo aangeboden bij Napoli, maar omdat ze niet zoveel konden betalen, wendde Ronaldo zich tot Juventus”, besluit de journalist.

Ronaldo leverde Real Madrid een transfersom van honderd miljoen euro op, maar dat bedrag kan door variabelen met twaalf miljoen oplopen. Hij gaat in de Serie A naar verluidt dertig miljoen euro per jaar verdienen en zou met Carlo Ancelotti hebben gebeld om informatie in te winnen over het leven en het voetbal in Italië.