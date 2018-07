James Rodríguez wacht op Real Madrid: ‘Hij zou erg gevleid zijn’

De krant Marca pakte vrijdag uit met het bericht dat James Rodríguez zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer naar Real Madrid. Stiefvader Juan Carlos Restrepo bevestigt zaterdag in een interview met El Larguero dat de aanvallende middenvelder een rentree in het Santiago Bernabéu ziet zitten.

“Ik denk dat hij erg gevleid zou zijn als Real Madrid hem overweegt voor de selectie. We moeten kijken of de mogelijkheid van een toekomst bij Real net zo waardevol is als een verblijf bij Bayern München”, aldus Restrepo. De 27-jarige Rodríguez maakte in juli vorig jaar de overstap voor een huurperiode van twee seizoenen. Bayern betaalde, zo meldde Spiegel later, 13 miljoen en zou Rodríguez tegen een som van 42 miljoen kunnen inlijven.

Marca meldde in april dat Bayern van plan was om de optie tot koop te lichten, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Rodríguez wacht de ontwikkelingen ‘rustig’ af, aldus Restrepo: “Er hebben wat veranderingen plaatsgevonden, met het vertrek van Cristiano Ronaldo en de komst van Julen Lopetegui. Ik denk dat die trainer een stijl wil gaan hanteren waarin voetballers als James goed zouden kunnen passen.”

“In dat licht bezien denk ik dat Rodríguez onder Lopetegui meer minuten zou kunnen maken bij Real Madrid. Ik weet dat ze tien, vijftien dagen geleden al met elkaar gesproken hebben. Bij Bayern heeft men hem heel goed behandeld en hij heeft er ook een uitstekend seizoen gedraaid, maar hij blijft wel een persoon die Real Madrid van kinds af aan in zijn hart draagt.”

De 66-voudig international, die vanwege blessureleed slechts drie keer meedeed op het WK, kwam in dienst van der Rekordmeister tot acht doelpunten en veertien assists in 39 officiële wedstrijden. Hij verdient bij Bayern naar verluidt zesenhalf miljoen euro per jaar; tweeënhalf miljoen meer dan bij zijn eigenlijke werkgever in LaLiga.