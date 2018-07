‘Jahanbakhsh ondergaat ‘binnenkort’ medische keuring in Engeland’

“Op dit moment speelt er niks. Vooralsnog is er geen concrete interesse in Ali. Een aantal weken heeft er wel iets gespeeld, maar nu is het stil.” Directeur voetbalzaken Max Huiberts vertelde donderdag dat een snelle transfer van Alireza Jahanbakhsh niet waarschijnlijk is, maar mogelijk gaat Leicester City zich nu melden.

Het Iraanse Vavanews weet te melden dat Jahanbakhsh door Leicester wordt gezien als een geschikte opvolger voor de naar Manchester City vertrokken Riyad Mahrez. De website stelt zelfs dat de 24-jarige Jahanbakhsh de medische keuring in het King Power Stadium ‘binnenkort’ zal ondergaan.

Jahanbakhsh groeide vorig seizoen met 21 doelpunten uit tot topscorer van de Eredivisie. Hij heeft in het AFAS Stadion nog een contract dat twee seizoenen doorloopt, maar de 41-voudig international heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij na het WK in Rusland een stap hogerop zou willen maken.

Naast Leicester zouden ook clubs als Napoli, West Ham United, Bournemouth, Burnley, Watford, Brighton & Hove Albion en Real Sociedad belangstelling hebben voor Jahanbakhsh. AZ hanteert naar verluidt een vraagprijs van 25 miljoen euro.