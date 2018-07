AS Roma haalt ongenadig hard uit bij debuut van Kluivert

Justin Kluivert heeft zijn officieuze debuut gemaakt voor AS Roma. De aanvaller deed zaterdag een helft mee in de met 0-9 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Latina uit de Serie D. Kluivert raakte niet bij doelpunten betrokken.

De negentienjarige Kluivert viel bij een 0-6 stand voor i Giallorossi in. Patrik Schick opende met een simpel balletje de score en een omhaal van verdediger Iván Marcano leverde de 0-2 op. Schick scoorde nog twee keer voor de rust en daarmee completeerde de aanvaller uit Tsjechië zijn hattrick. Ook Lorenzo en Luca Pellegrini pikte hun treffers mee.

Bij het begin van de tweede helft werd het enigszins onrustig op de tribunes, want supporters keerden zich tegen Alessandro Florenzi. De middenvelder heeft nog maar een contract voor één seizoen en is in beeld bij Internazionale en Juventus. Omdat hij nog altijd niet verlengd heeft, werd Florenzi door een deel van het publiek uitgescholden.

In de tweede helft zouden er nog drie treffers vallen. De Braziliaanse middenvelder Manes maakte een eigen doelpunt en Edin Dzeko scoorde twee keer. Kluivert, die inviel voor Diego Perotti, rondde zijn transfer naar het Stadio Olimpico op 22 juni af en leverde Ajax een transfersom van 17,25 miljoen euro op. Rick Karsdorp en Kevin Strootman deden zaterdag overigens ook mee met het Roma van trainer Eusebio Di Francesco.