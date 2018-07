Feyenoorder gaat strijd aan: ‘Het gaat tussen ons drieën’

Justin Bijlow hoopt komend seizoen zijn kans te grijpen bij Feyenoord. De twintigjarige doelman strijdt met Kenneth Vermeer en Brad Jones om een plek onder de lat, maar Vermeer is momenteel nog geblesseerd. Bijlow deed vrijdag nog mee in de met 0-5 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Basel.

“Ik ga er alles aan doen. Ik ga er niet van uit (dat hij sowieso gaat spelen, red.), dat is aan de trainer. Ik denk dat het een strijd tussen ons drieën is en de beste gaat spelen”, aldus Bijlow voor de camera van Voetbal Inside.

De international van Jong Oranje keepte tot dusverre drie wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord en daarin kreeg hij vier doelpunten om de oren. Hij stond onder de lat tegen FC Twente (2-1 winst), Sparta Rotterdam (3-1 winst) en sc Heerenveen (2-3 winst).

Bijlow liet in mei al weten dat hij vastberaden is om te slagen in De Kuip: “Ja, natuurlijk moet je wel een keer gaan spelen, logisch, maar is verhuur dan zo ideaal? (…) Ik wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk eerste keeper worden”, vertelde hij. Bijlow heeft in Rotterdam-Zuid nog een contract tot medio 2021.