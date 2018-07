‘PSG heeft al verschillende aanbiedingen gehad voor mij’

Thomas Meunier laat de toekomst open. De 26-jarige rechtsback heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Paris Saint-Germain, maar heeft niet de indruk dat hij daar veel vertrouwen geniet. Meunier moet zijn plaats geregeld afstaan aan Dani Alves.

Meunier heeft een sterk WK achter de rug en hoopt dat er ‘iets verandert’, zo vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws: “De club zou me mogen laten weten dat ze me absoluut niet kwijt willen en dat er een belangrijke rol voor mij weggelegd is binnen de ploeg.”

“Ik waardeer PSG enorm als club, maar ik heb het gevoel dat er iets onafgewerkt is voor mij in Parijs. Ik wil het vertrouwen van club en coach. Vorig seizoen heb ik dat niet gevoeld. Wat gaat de nieuwe coach (Thomas Tuchel, red.) brengen? Dat wordt heel belangrijk in mijn keuze om te blijven.”

De dertigvoudig international van België speelde vorig seizoen 24 van de 38 wedstrijden in de Ligue 1 en kwam daarin tot vier doelpunten en vijf assists. “Ik hoop dat ze van mening veranderen, zodat ik niet nog een seizoen moet meemaken als het vorige. PSG heeft al verschillende aanbiedingen gehad voor mij. Er is altijd interesse geweest”, klinkt het.