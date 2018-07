‘Als hij jonger was geweest, was hij 200 miljoen euro waard geweest’

Mario Mandzukic is goud waard voor de nationale ploeg van Kroatië. De aanvaller scoorde in de achtste finale tegen Denemarken en maakte in de halve finale tegen Engeland het doelpunt dat zijn land naar de finale in Moskou bracht. Stefan Effenberg is te spreken over de 32-jarige Mandzukic, die onder contract staat bij Juventus.

“Ik heb nooit begrepen waarom Bayern München hem heeft verkocht”, steekt de oud-middenvelder van wal in een column op T-Online. “Mandzukic is een van de drie beste spitsen in de wereld, voor zover ik weet. Hij werkt zó hard voor het team en die goal in de extra tijd tegen Engeland was cruciaal.”

Mandzukic maakte in de zomer van 2015 voor negentien miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Juventus, een transfersom die door variabelen met twee miljoen kon oplopen. Vandaag de dag zou de 88-voudig international van Kroatië, 32 doelpunten, eigenlijk veel meer waard moeten zijn, betoogt Effenberg.

“Hij zou tweehonderd miljoen euro waard zijn als hij jonger was geweest. Ik zou hem in ieder geval tien keer liever in mijn team willen hebben dan Neymar.” Ook Arjen Robben is onder de indruk van Mandzukic: “Hij is een vechter, iemand die je in jouw ploeg wil hebben en niet in die van de tegenstander. Hij is misschien niet de meest technische speler, maar hij maakt altijd belangrijke goals en je kan altijd op hem rekenen.”