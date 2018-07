Kilometervreter Modric wordt bewierookt: ‘Voetbal is als dans voor hem’

Luka Modric is een van de uitblinkers op het WK. De middenvelder is de aanvoerder van Kroatië en leidde zijn land naar de finale waarin Vatreni het zondagmiddag opneemt tegen Frankrijk. Kaká is onder de indruk van wat de 32-jarige Modric tot dusverre heeft laten zien in Rusland.

“Modric laat ons zien hoe je makkelijk kan voetballen. Echt waar, het is heel moeilijk om makkelijk te voetballen”, aldus Kaká op een bijeenkomst van adidas in een interview met Omnisport. “Om dat op het WK te laten zien, dat is nog moeilijker. Maar Modric speelt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het is als dans voor hem.”

De Braziliaan, die bij Real Madrid één seizoen met Modric speelde en in 2013 terugkeerde bij AC Milan, noemt de strateeg van de Koninklijke ‘een geweldige speler op een hoog niveau’: “Vier Champions Leagues, een WK-finale en hij is de aanvoerder van zijn team. Hij verdient het ook, want hij is een aardige en nederige jongen. Felicitaties aan Modric.”

Modric is de speler die tot dusverre de langste afstand aflegde op het WK, want hij rende meer dan 63 kilometer bij elkaar. Hij werd bovendien de eerste Kroaat die in één WK-wedstrijd meer dan honderd passes gaf, want tegen Rusland verstuurde hij 102 passes en 89 daarvan kwamen bij een medespeler aan.