‘Amrabat wordt beloond voor sterk WK en gaat 8,5 miljoen verdienen’

Nordin Amrabat lijkt zijn laatste wedstrijd voor Watford te hebben gespeeld. De 31-jarige aanvaller staat volgens Le 360 op het punt om een contract voor drie seizoenen te tekenen bij Al-Nassr, de nummer drie van Saudi-Arabië.

Amrabat levert Watford naar verluidt een transfersom van zeker drieënhalf miljoen euro op en zelf gaat de Marokkaans international in drie jaar tijd dik achtenhalf miljoen euro verdienen. Amrabat, die 47 caps achter zijn naam heeft staan en in drie wedsstrijden in actie kwam op het WK, ligt nu nog voor één seizoen vast in de Premier League.

Amrabat werd deels opgeleid bij FC Omniworld en het huidige Almere City verruilde hij in de zomer van 2007 voor VVV-Venlo. Later verdedigde hij de clubkleuren van achtereenvolgens PSV, Kayserispor, Galatasaray, Málaga, Legánes en dus Watford.

De broer van Feyenoorder Sofyan Amrabat speelde tot dusverre 48 wedstrijden voor Watford en daarin kwam hij niet tot scoren. Wel gaf hij drie assists. Bij Al-Nassr wordt Amrabat ploeggenoot van onder anderen voormalig FC Twente-verdediger Bruno Uvini en komt hij samen te werken met trainer Daniel Carreno.