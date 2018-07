Verzekeraar krijgt rekening van minstens een miljoen door productief België

Voor duizenden Belgische voetbalfans smaakt de bronzen medaille op het WK extra zoet. Voorafgaand aan het WK beloofde elektronicaketen Krëfel het aankoopbedrag te vergoeden voor klanten die een nieuwe tv van minstens 55 inch kochten, mits België meer dan vijftien keer zou scoren op het WK. Na de gewonnen troostfinale tegen Engeland (2-0) komt het totaal van de Rode Duivels op zestien treffers te staan.

Om hoeveel klanten het gaat, maakt Krëfel niet bekend: het concern spreekt over 'enkele duizenden'. Omdat de goedkoopste tv van 55 inch 499 euro kost, is er minstens een miljoen euro gemoeid met de promotiestunt. Dat bedrag hoeft Krëfel volgens De Standaard niet zelf te betalen: het bedrijf heeft een verzekering afgesloten. Bovendien krijgen de klanten het aankoopbedrag niet teruggestort, maar vergoed in de vorm van een cadeaubon, enkel te besteden bij Krëfel.

Voorafgaand aan het WK leek het een veilige belofte voor Krëfel. Sinds de jaren tachtig waren er maar twee landen die meer dan vijftien keer scoorden op het WK: Duitsland (18 goals in 2014, 16 in 2010) en Brazilië (18 goals in 2002). België heeft de grote productie vooral te danken aan ruime zeges op Panama (3-0) en Tunesië (5-2). Het land beleefde met de derde plaats het beste WK ooit.