België schrijft geschiedenis met beste WK-prestatie ooit

België verlaat het WK in Rusland met een bronzen medaille. De Rode Duivels waren zaterdagmiddag in de troostfinale dankzij doelpunten van Thomas Meunier en Eden Hazard met 2-0 te sterk Engeland. Het betekent voor België de beste WK-prestatie ooit, nadat men in 1986 vierde was geworden op het WK in Mexico.

Het brons kwam de Belgen toe. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez was een groot gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij in Sint-Petersburg en had slechts vier minuten nodig om het klassenverschil uit te drukken in een voorsprong. Nacer Chadli werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Romelu Lukaku, waarna de ex-speler van onder andere FC Twente in het Engelse strafschopgebied oog had voor collega-wingback Meunier. Voor hem was vervolgens een koud kunstje om van dichtbij de score te openen.

België trad aan in vrijwel zijn sterkst mogelijke opstelling, terwijl de Engelse bondscoach Gareth Southgate ten opzichte van de halve finale juist de nodige wijzigingen had doorgevoerd in zijn basiself. Onder anderen Kyle Walker, Dele Alli, Jordan Henderson en Jesse Lingard moesten genoegen nemen met een reserverol. België kreeg na 1-0 via Kevin De Bruyne en Lukaku mogelijkheden om zijn voordelige marge nog voor rust te verdubbelen, maar zij misten scherpte in de afronding. Namens Engeland volleerde Harry Kane nog naast in de eerste helft.

Na de onderbreking bracht Southgate Lingard en Marcus Rashford binnen de lijnen voor respectievelijk Danny Rose en Raheem Sterling, maar het was België dat na 57 minuten voetballen de eerste grote kans in de tweede helft kreeg. Lukaku werd op schitterende wijze door De Bruyne vrijgespeeld in het Engelse strafschopgebied, maar doordat zijn controle vervolgens zeer matig was, kon doelman Jordan Pickford een zeker doelpunt voorkomen. Engeland mocht daardoor blijven hopen op een resultaat en kreeg twintig minuten voor tijd ook een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker.

Eric Dier ging een combinatie aan met Rashford, waarna eerstgenoemde de bal op fraaie wijze over Thibaut Courtois heen liftte. De Belgische doelman werd op de doellijn echter gered door Toby Alderweireld. Die kans voor Dier schudde de Belgen wakker: nadat Meunier eerder nog een goede mogelijkheid op de 2-0 onbenut had gelaten, zorgde Hazard acht minuten voor tijd alsnog voor de beslissing in de wedstrijd. De Belgische WK-uitblinker rondde na een pass van De Bruyne beheerst af oog in oog met Pickford.