‘Als Cavani wil, kan hij me bellen en zijn salariseisen verlagen’

Napoli droomt hardop van een terugkeer van Edinson Cavani. De Uruguayaanse spits verliet de Italiaanse club vijf jaar geleden voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, maar volgens Aurelio De Laurentiis staat El Matador zelf wel open voor een terugkeer naar Stadio San Paolo.

Cavani maakte tussen 2010 en 2013 104 doelpunten in 138 officiële wedstrijden voor Napoli, alvorens hij voor 64,5 miljoen euro de overstap maakte naar PSG. De spits is bij de Franse landskampioen verzekerd van een basisplaats, maar De Laurentiis denkt dat een terugkeer naar Napoli niet ondenkbaar is. "Ik weet dat hij graag zou terugkeren, maar hij had er geen moeite mee te vertrekken en drie keer zoveel te gaan verdienen", vertelt de voorzitter van i Partenopei aan diverse Italiaanse media.

De Laurentiis benadrukt dat een terugkeer van de 31-jarige Cavani niet reëel is zolang de spits zijn salariseisen niet laat zaken. "Edi verdien twintig miljoen euro per tien maanden bij PSG", legt de flamboyante president uit. "Maar Cavani heeft mijn telefoonnummer. Als hij wil kan hij me bellen, zijn salariseisen verlagen en me in contact brengen met PSG."

Cavani heeft overigens nog een contract voor drie seizoenen bij PSG. Sinds zijn komst van Napoli in de zomer van 2013 was hij in 246 duels voor de Franse grootmacht goed voor 170 treffers en 32 assists. Daarnaast wist hij onder meer viermaal landskampioen te worden met PSG.