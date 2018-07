Van Bommel en Romero kennen geen onvergetelijk debuut bij PSV

PSV heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen niet kunnen omzetten in winst. Het team van debuterend trainer Mark van Bommel kwam zaterdag niet voorbij Neuchâtel Xamax, vorig seizoen de kampioen van het tweede niveau van Zwitserland. Het werd 1-1 na doelpunten van Steven Bergwijn en Arbenit Xhemajli.

Eerder ging PSV, toen nog niet onder leiding van Van Bommel, al met 5-3 onderuit tegen Anderlecht. In die wedstrijd kwamen de Eindhovenaren vroeg op achterstand; tegen Neuchâtel Xamax opende PSV de score. Mark van Bommel, die onder meer koos voor aanwinsten Angeliño en Denzel Dumfries in de basis, zag Bergwijn de score openen na goed voorbereidend werk van Donyell Malen en Luuk de Jong. Bergwijn, die eerder al op de lat had geschoten, kon ongehinderd opstomen en poortte de doelman.

In de tweede helft maakte Maximiliano Romero na acht maanden eindelijk zijn officieuze debuut voor PSV. Met de aanvaller in de ploeg kwam Neuchâtel echter op gelijke hoogte. Xhemajli maakte er 1-1 van nadat een corner niet goed werd weggewerkt door PSV. De kampioen van Nederland sluit het trainingskamp in Zwitserland woensdag af met een oefenwedstrijd tegen Galatasaray.