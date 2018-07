Kadioglu maakt droomtransfer en gaat onder Cocu werken

Ferdi Kadioglu verlaat NEC per direct voor Fenerbahçe. Dat maken de Nijmegenaren zaterdagmiddag wereldkundig via de clubwebsite. Kadioglu tekent een contract voor vier seizoenen bij de grootmacht uit de Süper Lig. De transfer is geen verrassing: trainer Phillip Cocu bevestigde vrijdag al dat de transfer 'lopende' was. Naar verluidt is er 1,4 miljoen euro gemoeid met de overstap; dat bedrag zou via bonussen kunnen oplopen tot 2 miljoen.

"We zijn erg blij dat we een jonge, getalenteerde speler met veel potentie kunnen toevoegen aan de familie van Fenerbahçe. Ik hoop dat hij ons vele jaren van dienst is", vertelt Cocu op de website van Fenerbahçe. De achttienjarige Kadioglu, zoon van een Turkse vader en een Nederlandse moeder, is een kind van de club bij NEC. Hij speelde vanaf 2008 in de jeugdopleiding van de Nijmegenaren en debuteerde op 28 augustus 2016 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht.

Op 30 oktober maakte hij als invaller in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Met 17 jaar en 23 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit van NEC. Hij werd vorig jaar gelinkt aan clubs als Vitesse, FC Utrecht en Ajax, maar verlengde begin vorig seizoen zijn contract in De Goffert tot medio 2021. Vrijdag arriveerde Kadioglu op het vliegveld van Istanbul om zijn transfer af te ronden en inmiddels zijn de laatste plooien dus gladgestreken.

Eerder nam Fenerbahçe al Berke Özer en Baris Alici over van Altinordu. De komst van Kadioglu past volgens Cocu binnen een patroon, liet hij vrijdag al doorschemeren. "We kijken ook naar spelers die niet alleen voor de korte termijn interessant zijn, maar ook voor de toekomst. Dit is daar een voorbeeld van." Kadioglu kwam in totaal tot zeventig officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij twaalf keer scoorde en zestien assists gaf.