Kroatië heeft ‘kleine problemen’ voor WK-finale: ‘Mijn spelers geven dat toe’

Kroatië bereidt zich voor op de allereerste WK-finale uit de geschiedenis van het land. Het team van Zlatko Dalic treedt zondag in Moskou aan tegen Frankrijk. De bondscoach hoopt op een volledig fitte selectie, maar erkent dat er 'kleine blessures' zijn. Dalic is niet bang dat zijn spelers eventuele pijntjes verzwijgen om deel te kunnen nemen aan de eindstrijd.

Kroatië heeft een vermoeiende campagne achter de rug: in alle drie de knock-outwedstrijden moest er een verlenging aan te pas komen. Als spelers niet honderd procent fit zijn, zullen ze volgens Dalic niet in de basis staan tegen Frankrijk. "De spelers kennen het belang van de WK-finale. Het maakt me blij dat al mijn spelers naar me toekomen als ze niet volledig fit zijn", vertelt de oefenmeester op de persconferentie. "We hebben zo'n goede relatie, dat ze het toegeven als ze de finale moeten missen. Ze weten hoe groots het is om een finale te spelen, maar ze zullen het ook toegeven als ze niet in staat zijn om alles te geven. Dat verwacht ik van ze."

Dalic maakt zich niet al te druk in aanloop naar de finale. Hij houdt zich niet bezig met ingewikkelde trainingsoefeningen. "Oefenen? Er valt niets meer te oefenen. We moeten ontspannen en morgen fris aan de aftrap verschijnen", doceert de keuzeheer. "We hebben een paar kleine blessures en kleine problemen. Ik hoop dat we daaroverheen komen en dat al mijn spelers klaar zijn voor de finale. Zo niet, dan hebben we fantastische spelers op de bank zitten die staan te trappelen om in actie te komen. Ik maak me geen zorgen."