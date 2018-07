Arsenal houdt zich koest en ziet Joel Asoro elders tekenen

De toekomst van Joel Asoro ligt bij Swansea City. De Welshe club neemt de negentienjarige aanvaller per direct over van Sunderland, maakt men via de officiële kanalen bekend. De transfersom wordt niet bekendgemaakt. Asoro stond nog een jaar onder contract bij Sunderland en tekent in Swansea voor vier seizoenen.

Asoro maakte in 2015 de overstap van IF Brommapojkarna naar Sunderland. De Zweedse buitenspeler, die destijds ook werd gelinkt aan grootmachten als Manchester City, Manchester United, Chelsea en Juventus, debuteerde in augustus 2016 in het eerste elftal van Sunderland. Hij werd met zijn 17 jaar en 117 dagen de jongste Premier League-speler ooit van Sunderland en tevens de jongste Zweed op het hoogste Engelse niveau.

In dat seizoen kwam Asoro echter maar vier keer in actie in een officiële wedstrijd. In de afgelopen jaargang, waarin Sunderland uitkwam in de Championship, speelde hij 29 officiële wedstrijden. Vorige maand werd hij nog gelinkt aan Arsenal; Asoro zei 'op de hoogte' te zijn van de belangstelling. "Mensen waren daar een beetje geshockeerd door, omdat ik weinig ervaring heb in het eerste. Het is duidelijk dat men verbaasd is, maar we zullen zien wat er gebeurt.."

Asoro is de derde zomeraanwinst van Swansea City, na Yan Dhanda (overgekomen van Liverpool) en Jordi Govea (Real Madrid). Na Kristoffer Nordfeldt en Martin Olsson is Asoro de derde Zweed in de selectie. De jeugdinternational wordt al geruime tijd gevolgd door trainer Graham Potter, zo schrijft Swansea in het clubstatement.