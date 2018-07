‘Het motiveert me om in Camp Nou te spelen, samen met Lionel Messi’

Clément Lenglet is trots op zijn transfer naar Barcelona. Donderdag besloot de Spaanse grootmacht om de afkoopclausule ter hoogte van 35,9 miljoen euro te lichten, waardoor de verdediger overkomt van Sevilla. Hij tekende tot medio 2023 en heeft een afkoopclausule van driehonderd miljoen euro. Lenglet beseft dat het niet makkelijk wordt om een basisplaats te veroveren, maar is vastberaden om zichzelf te bewijzen.

De 23-jarige Fransman noemt het een 'eer' om het shirt van Barcelona te dragen. "Ik maak nu deel uit van een sterrenploeg. Ik ben heel gelukkig en trots", wordt Lenglet geciteerd door de Spaanse pers. "Ik ben ambitieus, maar heb tegelijkertijd veel respect voor iedereen bij de club. Ik ga veel van ze leren." Lenglet belooft iedere dag hard te werken om zich verder te ontwikkelen. De centrale verdediger beaamt dat er 'veel concurrentie' is op zijn positie; hij zal onder meer moeten concurreren met Samuel Umtiti. "Ik ben hier om van iedereen te leren en prijzen te pakken. Ik ben hier ook om van Umtiti te leren. Het is alleen maar goed dat Barcelona zulke goede spelers heeft."

"Mijn stijl? Ik ben linksbenig en kom graag op met de bal", vervolgt de miljoenenaankoop. "Ik probeer scherp te spelen zonder veel overtredingen te maken, al maak ik die weleens." De stopper, die vorig seizoen tot 54 officiële wedstrijden kwam voor Sevilla, stelt dat hij een kans aangrijpt die maar eens in een mensenleven voorbijkomt. "Het is uniek om voor Barcelona te spelen, iets onwerkelijks. De stijl van deze club verschilt erg van die van andere clubs, dus ik ga proberen me zo snel mogelijk aan te passen. Er zal veel van me gevraagd worden, maar dat motiveert me."

"Het motiveert me om in een stadion als Camp Nou te spelen, samen met Lionel Messi. Het motiveert me om in de Champions League te spelen en die ook te kunnen winnen. Hetzelfde geldt voor LaLiga en de Copa del Rey. Ik speel nu voor een van de beste teams ter wereld", concludeert Lenglet. Afgelopen seizoen was hij met Sevilla al dicht bij eremetaal: de ploeg bereikte de finale van de Copa del Rey en de kwartfinale van de Champions League.