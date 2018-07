Man City reageert woedend op ‘pesten’ van Jorginho door De Laurentiis

Manchester City is woedend op Napoli, zo meldt de Daily Mirror zaterdagmiddag. De regerend kampioen van Engeland rekende op de komst van Jorginho na een akkoord met Napoli, maar de Italianen verkochten de middenvelder zaterdag aan Chelsea. President Aurelio De Laurentiis van Napoli zou hebben geweigerd om medewerking te verlenen aan een overstap naar het Etihad Stadium.

Jorginho maakte voor 57 miljoen euro de overstap naar Chelsea, een bedrag dat middels bonussen nog met acht miljoen euro kan oplopen. Hij volgt in het kielzog van trainer Maurizio Sarri. Manchester City heeft het gevoel dat Jorginho liever naar the Citizens wilde, maar dat hij door zijn club werd gedwongen om naar Chelsea te gaan. De Laurentiis zou hebben gedreigd de Italiaans international aan zijn contract te houden, mocht hij niet naar Chelsea verkassen. De verbintenis van Jorginho in Napels liep nog twee seizoenen door.

Twee weken geleden bereikten Manchester City en Napoli een akkoord over een bedrag van vijftig miljoen euro. De werkgever van Josep Guardiola staat nog altijd achter het besluit om niet toe te geven aan nieuwe eisen uit Napels. Volgens de Daily Mirror heeft ook Guardiola zelf begrip voor het besluit, al betreurt de trainer het mislopen van Jorginho wel. Het is mogelijk dat de oefenmeester niet op zoek gaat naar een alternatief. Jorginho werd gezien als vervanger van Yaya Touré, die vorig seizoen nauwelijks aan spelen toekwam.

Goal heeft met bronnen bij Manchester City gesproken die hun gevoelens niet onder stoelen of banken steken. De Laurentiis zou een 'niet eerder vertoond gebrek aan professionaliteit' hebben getoond, terwijl de voorzitter Jorginho 'gepest' zou hebben en zijn pupil op die manier richting Chelsea zou hebben geleid. De 26-jarige Jorginho zette zaterdag zijn krabbel onder een vijfjarig contract op Stamford Bridge. Hij speelde sinds januari 2014 voor Napoli en kwam in die periode tot 133 competitieduels.

De Laurentiis maakte onlangs al zijn excuses aan Manchester City. "Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan City, we hadden vijftien dagen geleden al een akkoord over de transfer. En als Chelsea hem meer betaalt dan City, kan ik zijn keuze ook begrijpen", stelde de voorzitter van Napoli.