‘Dit is niet het moment voor mij om terug te keren naar Nederland’

Ricky van Wolfswinkel staat deze zomer nog niet open voor een terugkeer naar de Eredivisie. De spits van FC Basel werd onlangs in verband gebracht met AZ en Feyenoord, maar daar zit hij nog niet op te wachten. De aanvaller laat weten niet bezig te zijn met een eventuele transfer.

Van Wolfswinkel wist in de zomer van vorig jaar een transfer van Vitesse naar FC Basel af te dwingen. Mede door blessureleed kwam hij in zijn eerste seizoen in Zwisterland niet verder dan 21 competitiewedstrijden, waarin hij 11 doelpunten. Basel wil hem volgens diverse media niet kwijt en in gesprek met Voetbal Inside zegt Van Wolfswinkel in het duister te tasten als hij wordt gevraagd naar zijn transferstatus.

"Ik heb echt, echt serieus geen idee. Dat meen ik. Ik ben nu fit, daar focus ik me op. Als er echt iets is, dan hoor ik het wel", aldus Van Wolfswinkel. "Dit is niet het moment voor mij om terug te keren naar Nederland. Ik heb het afgelopen seizoen goed gedaan toen ik fit was. Die lijn wil ik opnieuw inzetten en doortrekken. Het ziet er niet naar uit dat ik terug naar Nederland ga, nee.”

Van Wolfswinkel brak op jonge leeftijd door bij Vitesse en maakte vervolgens de overstap naar FC Utrecht. In de zomer van 2011 telde Sporting Portugal ruim vijf miljoen euro voor hem neer. Later speelde hij nog voor Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.