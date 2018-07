Telstar doet succesvol zaken en huurt tweetal van Southampton en Chelsea

Telstar heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Ryan Seager en Kyle Scott. De club uit de Keuken Kampioen Divisie laat op de clubwebsite weten dat het tweetal volgende week aansluit bij de selectie van trainer Mike Snoei. Seager, een 23-jarige aanvaller, wordt gehuurd van Southampton, terwijl Scott, een twintigjarige middenvelder, op huurbasis overkomt van Chelsea.

Seager maakte in het seizoen 2015/16 al zijn debuut in het eerste elftal van the Saints. Daarna werd hij verhuurd aan MK Dons en Yeovil Town. Door blessureleed kwam hij ook bij die clubs niet helemaal uit de verf. Scott, geboren Amerikaan, zat vorig seizoen driemaal op de bank in de Premier League, maar wist zijn officiële competitiedebuut niet te maken onder de inmiddels ontslagen manager Antonio Conte.

“De laatste weken zijn wij druk bezig geweest dit talentvolle duo naar Nederland te halen. Beiden hebben reeds kennis kunnen maken met de club, en het gevoel was voor alle partijen goed. Wij zijn blij twee hele goede voetballers te hebben kunnen toevoegen aan onze selectie, en ik ben er van overtuigd dat zij zich gaan laten zien het komende seizoen”, aldus technisch directeur Piet Buter.