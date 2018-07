Maduro juicht handelswijze Ajax toe: ‘Juist dáár ga je geld aan verdienen’

Ajax haalde met Dusan Tadic een ervaren speler in huis, terwijl ook Daley Blind op de weg terug is. Feyenoord hoopt op zijn beurt naar verluidt met Jordy Clasie, Leroy Fer en Daryl Janmaat ervaring toe te voegen aan de jonge selectie. Volgens Hedwiges Maduro is het een goede zaak dat de Nederlandse topclubs routiniers proberen aan te trekken. Zelf keerde hij op latere leeftijd terug naar de Eredivisie, maar zijn terugkeer pakte niet uit zoals gewenst. “Het was niet makkelijk”, klinkt het.

In gesprek met ELF Voetbal zegt Maduro dat hij een ander niveau gewend was. “Als je uit een grote competitie komt, voetbal je met bepaalde automatismen. Je hebt verwachtingen van medespelers. De Eredivisie is erg jong en spelers moeten nog veel leren”, vertelt hij. “Ze kunnen dan nog niet aan die verwachtingen voldoen. Dat maakte mijn terugkeer best lastig. Als een team meerdere ervaren spelers heeft, gaat het wel wat makkelijker. In je eentje kan je de kar niet trekken. Sterker nog: je komt dan zelf ook in de problemen.”

Volgens Maduro heeft een team meerdere ervaren spelers nodig, omdat de selectie dan meer in balans is. De 33-jarige clubloze middenvelder denkt dat het verstandig is voor clubs om per linie een ervaren speler op te stellen. Bij zijn doorbaak bij Ajax had hij veel ervaren spelers om zich heen. “Ik speelde bij Ajax met Maxwell, Tomás Galásek, Hatem Trabelsi, Zdenek Grygera… En dan heb ik het alleen nog over de verdedigend ingestelde spelers. Dat was de reden dat talenten als Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart konden doorbreken. Nu zijn er maar twee of drie ervaren spelers in een elftal en is de rest talent. Dat is te weinig. Gelukkig pakken clubs hun aankoopbeleid aan. Tadic, Blind, Clasie, dat zijn jongens die er direct staan.”

Dat het aankoopbedrag van oudere spelers niet terugverdiend kan worden, is volgens Maduro niet erg. “Ze zijn dat bedrag dubbel en dwars waard. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zullen tegen iemand als Blind opkijken. Een speler die meerdere keren kampioen is geworden in de Eredivisie en weet hoe de Eredivisie en internationaal voetbal in elkaar zitten. Hij en Tadic kunnen de kar trekken, waardoor spelers van negentien of twintig dat niet hoeven te doen. Die kunnen zich richten op hun ontwikkeling, zoals het hoort. Juist dáár ga je geld aan verdienen.”