Huntelaar: ‘Als ze nog advies nodig hebben, kunnen ze me altijd bellen’

België verschijnt zaterdagmiddag om 16.00 uur aan de aftrap in de troostfinale van het WK. Na de verloren halve finale tegen Frankrijk moeten de Rode Duivels zich zien op te laden voor de wedstrijd tegen Engeland. Vier jaar geleden speelde het Nederlands elftal om brons tegen Brazilië en dat duel werd met liefst 3-0 gewonnen. Klaas-Jan Huntelaar en Ron Vlaar, toen met Oranje aanwezig op het WK, adviseren België om de teleurstelling opzij te zetten en vol voor de overwinning te gaan.

"Wat ik de Belgen adviseer? Ze moeten vol gasgaan spelen”, aldus Vlaar tegenover de NOS. "Je wil toch iets tastbaars mee naar huis nemen. Dat kan alleen maar door die wedstrijd te winnen, op wat voor manier dan ook." Volgens de verdediger van AZ moet de ploeg van bondscoach Roberto Martinez er mentaal klaar voor zijn. “Wij hadden na de halve finale tegen Argentinië een enorme domper te verwerken, net als België nu. Maar in 2014 waren we de volgende dag allemaal al vastberaden om brons te pakken. Vierde of derde worden, dat is nogal een verschil.”

“Ik denk dat België een goed toernooi heeft gespeeld, maar nu gaat het erom of je met iets of niets naar huis gaat, of je je het toernooi ook echt blijft herinneren. Winnen dus, dat is het enige dat ze moeten doen”, adviseert Huntelaar. “Je gaat naar die wedstrijd toeleven en wil met een plak afscheid nemen, niet als vierde. Als je derde wordt, houd je er misschien zelfs nog een beter gevoel aan over dan wanneer je de finale verliest.”

Huntelaar verwacht dat België het duel met the Three Lions weet te winnen. Hij gunt het zijn voormalige ploeggenoten bij Ajax; Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen. “Of ik nog contact met ze heb gehad? Niet direct, soms via Instagram, maar ik heb ze niet gebeld. Als ze nog advies nodig hebben, kunnen ze me altijd bellen.”