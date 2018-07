Chelsea betaalt maximaal 65 miljoen en heeft Jorginho binnen

Chelsea heeft toegeslagen op de transfermarkt. De Engelse topclub neemt Jorginho voor een bedrag van 57 miljoen euro over van Napoli, een bedrag dat middels bonussen nog met acht miljoen euro kan oplopen. Daarmee heeft de nieuwe manager Maurizio Sarri zijn eerste gewenste versterking binnen. De nieuwe trainer van the Blues werd zaterdag gepresenteerd op Stamford Bridge en werkte bij Napoli al samen met de Italiaans international.

Jorginho heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract en gaat bij Chelsea spelen met rugnummer vijf. “Ik ben ontzettend blij dat ik nu speler van Chelsea ben. Het is niet makkelijk om deel uit te maken van zo’n grote club, dus ik ben heel erg gelukkig. Ik kijk ernaar uit om te spelen in de Premier League, in een team dat op alle fronten meedoet”, reageert de 26-jarige verdedigende middenvelder op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever.

“We zijn enorm verheugd dat Jorginho ervoor heeft gekozen om naar Chelsea te komen”, aldus directeur Marina Granovskaia. “Hij was een van de meest gewilde middenvelders in Europa en wordt een belangrijke speler in de selectie. Hij heeft onder Maurizio Sarri al laten zien wat hij in huis heeft en we zijn ervan overtuigd dat deze aankoop ons aan nieuwe successen gaat helpen.”

Eerder leek Jorginho nog op weg naar Manchester City. De Engelse grootmacht had al een akkoord met Napoli over de middenvelder. "Jorginho gaat naar Chelsea, want hij wil in Londen gaan wonen", zei Napoli-president Aurelio De Laurentiis onlangs tegen verschillende Italiaanse media. "Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan City, we hadden vijftien dagen geleden al een akkoord over de transfer. En als Chelsea hem meer betaalt dan City, kan ik zijn keuze ook begrijpen.”