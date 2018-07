Ajax betaalt Manchester United miljoenen en heeft Blind terug

Daley Blind is na vier jaar terug bij Ajax, zo heeft Manchester United bekendgemaakt. De linkspoot komt voor een bedrag van zestien miljoen euro over van Manchester United en zal spoedig zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract, waardoor hij tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. De transfersom kan middels bonussen oplopen tot 20,5 miljoen euro, waarmee hij de duurste aankoop van Ajax ooit kan worden.

Blind werd opgeleid door Ajax en verliet de Amsterdammers in de zomer van 2014 voor 17,25 miljoen euro om voor Manchester United te gaan spelen. Vorig seizoen kwam hij amper aan de bak onder manager José Mourinho en op nog zo'n seizoen zat Blind niet te wachten. Vader Danny Blind, commissaris bij Ajax, gaf reeds nog aan dat zijn zoon meerdere opties had. Ajax had zijn pijlen in eerste instantie gericht op Lisandro Magallán. De Argentijnse verdediger werd al medisch gekeurd in Amsterdam, maar zijn club wilde hem niet laten gaan voordat een vervanger in huis was gehaald.

Na een aantal weken werd de stekker uit de deal getrokken en richtte directeur spelersbeleid Marc Overmars zijn pijlen vol op Blind. En met succes, want na onderhandelingen met the Red Devils is de Amsterdammer terug op het oude nest. Ajax heeft via algemeen directeur Edwin van der Sar geprobeerd om Blind, die nog tot medio 2019 vast lag op Old Trafford,voor een lagere prijs vast te leggen, maar hier wilde de Engelse grootmacht niet aan meewerken. Manchester United zou Harry Maguire namelijk geïdentificeerd hebben als opvolger van de 54-voudig international en moet Leicester City waarschijnlijk een bedrag dat rond de zestig miljoen euro ligt, betalen voor de WK-ganger.

Blind is de vijfde aankoop van Ajax voor komend seizoen. Eerder werden Perr Schuurs (Fortuna Sittard), Hassane Bandé (KV Mechelen), Zakaria Labyad (FC Utrecht) en Dusan Tadic (Southampton) al aangetrokken. Trainer Erik ten Hag zal het echter nog wel een half jaar moeten doen zonder Bandé. De aankoop van 8,25 miljoen euro raakte vrijdag tijdens een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zwaar geblesseerd en is zeker tot aan de winterstop uitgeschakeld.