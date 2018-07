Chelsea handelt snel na ontslag Conte en haalt Sarri weg uit Napels

Maurizio Sarri is de nieuwe trainer van Chelsea, zo maakt de Engelse topclub zaterdagochtend bekend. De 59-jarige Italiaan komt over van Napoli en tekent in Londen een driejarig contract. Sarri is op Stamford Bridge de opvolger van Antonio Conte, die vrijdagmiddag na een dienstverband van twee jaar werd ontslagen. Chelsea hoeft geen afkoopsom te betalen aan Napoli, want de Italianen meldden zaterdag dat het contract van de trainer is ontbonden.

Het ontslag van Conte werd vrijdag wereldkundig gemaakt, terwijl de selectie van the Blues donderdag al op de hoogte was gebracht van het vertrek van de manager. Dat Sarri hem opvolgt is geen grote verrassing, daar hij in de Engelse media al geruime tijd werd getipt als grootste kanshebber. Eind mei nam voorzitter Aurelio de Laurentiis al afscheid van de trainer en werd Carlo Ancelotti aangesteld als opvolger.

Sarri stond de afgelopen drie seizoenen aan het roer bij Napoli en werd in 2017 uitgeroepen tot Trainer van het Jaar in de Serie A. “Ik ben blij om naar Chelsea en de Premier League te komen”, reageert Sarri op de website van Chelsea. “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en de spelers maandag te ontmoeten, als we afreizen naar Australië. Daar kan ik de selectie beter leren kennen en starten aan onze voorbereiding.”

“Ik hoop dat we onze fans vermakelijk voetbal kunnen brengen en dat we tot aan het einde van het seizoen mee kunnen doen om de prijzen. Dat is wat de club verdient”, aldus de kersverse coach, die in Londen naar verluidt circa zes miljoen euro per jaar gaat verdienen.