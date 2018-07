Van der Sar opgetogen: ‘Dat is het beste nieuws voor Ajax van deze week’

Ajax verbond zich een aantal jaar geleden aan Adidas en de samenwerking tussen beide partijen zou volgens de oorspronkelijke afspraak nog tot volgend jaar doorlopen. Eerder deze week maakten de Amsterdammers echter bekend dat het contract met het sportmerk is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2025, wat de club naar verluidt een kleine vijftig miljoen euro oplevert. Algemeen directeur Edwin van der Sar is opgetogen door de hernieuwde samenwerking.

“Het openbreken van het sponsorcontract met Adidas is het beste nieuws voor Ajax van deze week. Een verlenging voor zes jaar is in deze tijd een geweldige deal. Voor beide partijen. Een groot sportmerk wil zich verbinden aan grote clubs en andersom helpt dit Ajax om ons naar het internationale niveau te brengen waar we heen willen”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

De oud-doelman geeft aan dat het Ajax gelukt is om Adidas te overtuigen van de kwaliteit en waarde van de club en ziet dit als een groot compliment voor de mensen die achter de schermen aan de deal hebben gewerkt. Van der Sar hoopt dat zijn club door de nieuwe impulsen van het sponsorcontract stappen kan gaan zetten en noemt als voorbeeld het aantrekken van Dusan Tadic, die voor maximaal 13,7 miljoen euro over komt van Southampton.

“Met Tadic hebben we een ervaren speler binnengehaald naast Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Nicolas Tagliafico die net als hij een WK achter de rug hebben. Dit soort voetballers kunnen onze eigen talenten, die de kern van het elftal moeten blijven vormen, bij de hand nemen”, schrijft hij. Met Daley Blind lijkt Ajax binnen afzienbare tijd overigens een nieuwe ervaren speler aan de selectie van Erik ten Hag toe te voegen. De Oranje-international wordt naar verluidt voor maximaal 21 miljoen euro overgenomen van Manchester United.