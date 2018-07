Excelsior winkelt in Eindhoven en haalt verdediger met verleden bij Anderlecht

Excelsior heeft zich versterkt met Hervé Matthys, zo laat de Eredivisie-club zaterdag weten via de officiële kanalen. De verdediger komt over van FC Eindhoven en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract in Kralingen, met een optie voor nog een seizoen. “Ik ben dankbaar voor de kans die Excelsior mij biedt”, aldus Matthys op de website van zijn nieuwe werkgever.

De 22-jarige mandekker werd opgeleid bij Club Brugge en maakte in 2012 op jonge leeftijd de overstap naar RSC Anderlecht. Hij haalde het eerste elftal, maar een vaste basisspeler werd hij niet. Na een huurperiode bij KVC Westerlo tekende hij vorig seizoen bij FC Eindhoven.”Persoonlijk heb ik afgelopen seizoen een goed jaar gehad bij FC Eindhoven, waar ik vrijwel alle wedstrijden heb gespeeld en ik zie dit als een beloning”, aldus de Belgische verdediger. “Ik ben blij dat ik bij Excelsior de kans krijg om mezelf op het hoogste niveau verder te ontwikkelen.”

Matthys laat weten een ‘goed gevoel’ te hebben bij Excelsior. “Het is een voordeel dat ik Jinty Caenepeel al ken van FC Eindhoven. Het is altijd lekkerder binnenkomen als je al iemand kent. Ik voelde me sowieso meteen heel welkom hier, ben goed opgevangen door de staf en spelers. Ik begreep al dat Excelsior en warme en familiare club is”, klinkt het.

De aanwinst sprak al met trainer Adrie Poldervaart. “Ik heb een goed gesprek met hem gehad, waarin hij zijn plannen heeft uitgelegd. Dat past prima bij de speler die ik ben, dus ik hoop dat we er een mooi seizoen van gaan maken”, aldus de linkspoot, die zichzelf omschrijft als een ‘voetballende verdedige’. “Ik heb veel zin om bij Excelsior te beginnen en mezelf te laten zien aan de trainers. Aanstaande maandag gaan we meteen op trainingskamp, dus wat dat betreft vlieg ik er meteen lekker in.”