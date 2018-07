‘Raiola biedt Pogba aan tijdens gesprek op Ciutat Esportiva’

Mino Raiola was onlangs op bezoek bij Barcelona en waar zijn reden voor bezoek in eerste instantie onduidelijk was, heeft Mundo Deportivo er een vinger achter kunnen krijgen waarom de zaakwaarnemer naar Catalonië afreisde. Volgens de Spaanse krant heeft hij Paul Pogba aangeboden bij de Spaanse grootmacht. De Frans international staat naar verluidt open voor een vertrek na een wisselvallig seizoen op Old Trafford onder manager José Mourinho.

Raiola sprak op Ciutat Esportiva Joan Gamper, het sportcomplex van de Spaanse topclub, met de clubleiding van Barcelona over een aantal van zijn spelers, onder wie het Nederlandse talent Xavi Simons. Ook Pogba kwam ter sprake, daar de 25-jarige middenvelder een overstap naar het Camp Nou ziet zitten. Vorig seizoen kwamen de geruchten over de vertrekwens van Pogba al op gang en Raiola heeft er nu bij Barça op aangedrongen dat zijn cliënt welwillend tegenover een overstap staat.

Het is echter de vraag of Manchester United wil meewerken aan een vertrek van de Frans international, die komende zondag de WK-finale speelt tegen Kroatië. Op jonge leeftijd lieten the Red Devils hem naar Juventus gaan, om hem twee jaar geleden voor liefst 105 miljoen euro terug naar Engeland te halen. Hij wordt bij zijn werkgever gezien als een van de grote sterren uit de selectie en uithangbord van de club.

In zijn eerste seizoen na zijn terugkeer kwam hij in de Premier League tot 5 doelpunten in 30 competitiewedstrijden, terwijl hij vorig seizoen in 27 competitiewedstrijden 6 keer trefzeker was. Zijn contract in Engeland loopt door tot de zomer van 2021. In de verbintenis is een optie voor nog een jaar opgenomen.