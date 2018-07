Ajax heeft geen haast na wegvallen Bandé: ‘Nog voldoende opties’

Ajax gaat zich vooralsnog niet roeren op de transfermarkt om een extra vleugelaanvaller aan te trekken, nadat Hassane Bandé vrijdagmiddag zwaar geblesseerd raakte. In de wedstrijd tegen RSC Anderlecht (3-5 nederlaag) kreeg de aankoop van 8,25 miljoen euro een stevige tackle te verwerken en daarbij brak hij zijn kuitbeen. Ook scheurde hij de binnenband van zijn enkel, waardoor hij zeker tot de winterstop is uitgeschakeld.

Een extra vleugelaanvaller behoort voor Ajax tot de mogelijkheden, maar haast is daarbij niet geboden."Het klopt dat we op de vleugels voorin nog altijd voldoende opties hebben", zei Ten Hag vrijdagavond na de wedstrijd tegen Anderlecht in het Olympisch Stadion.

Ondanks het wegvallen van Bandé en het vertrek van Justin Kluivert naar AS Roma, hebben de Amsterdammers nog meerdere opties op de flanken. David Neres, Zakaria Labyad en Dusan Tadic zijn op die posities inzetbaar. Ook de talentvolle Noa Lang en Dennis Johnsen kunnen daar uit de voeten, terwijl Vaclav Cerny op de weg terug is van een zware knieblessure.

Ajax werkt al weken toe naar de dubbele confrontatie met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Op 25 juli komen de Oostenrijkers op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, terwijl een week later de return op het programma staat. Ten Hag en zijn selectie vertrekken zaterdag op trainingskamp naar Engeland en daar oefent Ajax tegen Wolverhampton Wanderers en Walsall.