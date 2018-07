Van der Vaart: ‘Ik ken hem en hij is geen leiderstype, een stil mannetje’

Kroatië speelt zondag voor de eerste keer in zijn historie de finale van een WK en de ogen in het land zullen vooral gericht zijn op Luka Modric. De aanvoerder van de ploeg is de grote aanjager op het middenveld en wordt genoemd als een van de kanshebbers voor de Gouden Bal als beste speler van het WK. Rafael van der Vaart speelde tussen 2010 en 2012 bij Tottenham Hotspur samen met de huidige spelmaker van Real Madrid en kijkt met vol bewondering naar de verrichtingen van zijn voormalige ploeggenoot.

“Want hij is voor mij echt een voorbeeld op het veld, daardoor is hij ook aanvoerder”, begint de 109-voudig international van het Nederlands elftal in gesprek met De Telegraaf. Van der Vaart kan zich uit de halve finale tegen Engeland nog een sprint van Modric in de laatste minuten herinneren om de bal te halen.

“Veel mensen zeggen dat hij echt de leider is van Kroatië, maar ik ken hem natuurlijk en hij is geen leiderstype. Hij is een stil mannetje. Zo loopt hij er natuurlijk ook een beetje bij. Maar wel eentje die altijd alles geeft. Modric is een geweldige speler, met zóveel kwaliteiten”, gaat hij verder. Van der Vaart noemt Modric geen scorende speler en ook iemand die twintig assists per seizoen levert: “Maar aan de bal… Het wegdraaien, weten wat er gebeurt, dat blijft bijzonder om te zien.”

Of de sterspeler van de Kroaten zijn land in Moskou de ultieme glorie gaat bezorgen betwijfelt Van der Vaart echter. De middenvelder, die de afgelopen periode meetrainde met PEC Zwolle en daar mogelijke aankomend seizoen weer terugkeert, zet zijn geld op de tegenstander: “Ik heb altijd gezegd dat Frankrijk het wordt, al blijkt Kroatië een ploeg met heel veel levens en kwaliteit.”