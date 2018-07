Dolberg tevreden over aanwinst: ‘Goede speler, ik denk dat dat wel goed komt’

Ajax speelde vrijdagavond in het Olympisch Stadion tegen Anderlecht en moest uiteindelijk met 1-3 het hoofd buigen voor de Belgische topclub. De weer van het WK teruggekeerde Kasper Dolberg maakte in dat duel zijn eerste minuten van de voorbereiding voor de Amsterdammers en was ondanks de nederlaag niet ontevreden met zijn optreden.

“Het voelt goed om weer te zijn begonnen. Ik heb een korte vakantie gehad en nu gaat het erom om klaar te zijn voor de Champions League-kwalificatie. Ik moest er wel weer aan wennen, maar voor mij was het goed om weer te voetballen. Ik speelde een uur, dat was het plan. Dat was prima”, liet hij na afloop van de wedstrijd weten voor de camera’s van Ajax TV.

Dolberg was vanzelfsprekend niet helemaal tevreden over het resultaat: “Het kan natuurlijk altijd beter. Als je verliest mag je nooit tevreden zijn, maar als je dat buiten beschouwing laat, was het oké.” De jonge spits speelde met veel spelers samen die vorig jaar ook al onder contract stonden bij Ajax. Zakaria Labyad, voor zes miljoen euro overgenomen van FC Utrecht, was echter wel een nieuw gezicht: “Hij is een goede speler en het was fijn met hem te spelen. Ik denk dat dat wel goed komt.”

Ajax reist zaterdag af naar het Engelse Walsall, waar het een trainingskamp heeft belegd. Voor trainer Erik ten Hag is het nu zaak om zijn manschappen klaar te stomen voor het eerste duel in de voorrondes van de Champions League met Sturm Graz en Dolberg ziet dat treffen wel met vertrouwen tegemoet: “Als we weer compleet zijn, denk ik dat we een goed team hebben. Er zijn natuurlijk nog dingen waar we aan moeten werken, maar we gaan nu naar Engeland en daar moeten we de puntjes op de i zetten.”