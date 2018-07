Van Persie geniet: ‘Wat een talent, hij is nog maar negentien jaar oud’

Zondag komt er met de finale tussen Frankrijk en Kroatië na ruim een maand een einde aan het WK. Robin van Persie, die vier jaar geleden met het Nederlands elftal zelf de halve finale haalde, heeft een groot deel van de wedstrijden van het toernooi in Rusland gekeken en zal er ook alles aan doen om de eindstrijd te kunnen aanschouwen. De routinier van Feyenoord heeft een lichte voorkeur voor Kroatië.

“De underdog, de ploeg die al driemaal een verlenging moest afwerken. En een rustdag minder dan Frankrijk. Ik zou het Kroatië wel gunnen. Luka Modric speelt een geweldig toernooi. Met elkaar knokken voor een goed resultaat, dat vind ik knap bij die Kroaten”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Persie heeft echter ook geen afkeer van les Bleus en snapt de behoudende spelopvatting van bondscoach Didier Deschamps wel.

“Frankrijk gaat vooral achteruit bij een voorsprong. Wat is er mis mee om dan wat meer te verdedigen? Bovendien hebben ze de spelers om er heel snel uit te komen. Ik geniet echt van Kylian Mbappé. Wat een talent en nog maar negentien jaar”, gaat hij verder. De jonge spits kreeg tijdens de wedstrijden tegen Uruguay en België de nodige kritiek te verwerken, maar Van Persie noemt de ophef overdreven: “Mbappé nam de bal even mee, zo erg was dat toch niet?”

De aanvaller van de Rotterdammers geeft aan het WK niet te kijken met de prestaties van Oranje in het verleden in het achterhoofd. Van Persie weet met een verloren halve finale in 2014 en een verloren finale vier jaar daarvoor echter wel hoe de verliezers van de belangrijke wedstrijden zich voelen en denkt nog weleens terug aan zijn laatste interlands voor het Nederlands elftal: “Daar realiseer je nog niet dat het ook voorbij kan zijn. Na dat WK heb ik nog een seizoen volwaardig deel uitgemaakt van Oranje, later niet meer. De spelers van België zullen deze dagen hopen op een wereldtitel over vier jaar, maar in die lange periode kan er veel gebeuren.”